Sant’Agnello festa grande in Chiesa per i pastori ritrovati . C’erano i carabinieri, autori del ritrovamento dei pastori trafugati, il Vescovo Alfano di Sorrento – Castellammare di Stabia, e autorità da Napoli e dalla Campania, ma sopratutto il popolo dei fedeli . Positanonews il quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina era presente col sindaco Piergiorgio Sagristani “Grande gioia per la comunità, i pastori sono tornati finalmente nella loro capanna..”