Sant’Agnello, contro il Faiano tre punti d’oro

I costieri con questa vittoria salgono in una zona tranquilla della classifica

GIFFONI SEI CASALI (SA) – Notte fonda per il Faiano, che viene sconfitto in casa dai costieri del Sant’Agnello. Una gara che si mette subito in salita per i padroni di casa con il gol subito dopo un quarto d’ora e che finisce peggio con l’espulsione di Grieco per doppio giallo e il tris degli ospiti nel finale. A nulla è servito il gol della bandiera di Pellegrino arrivato a tre dal termine. Venendo alla cronaca del match, l’inizio è più che positivo per il Faiano: poco prima del 5’ Pellegrino, lanciato da un calcio piazzato di Grieco, trova un pertugio nella difesa ospite e va a colpire a botta sicura all’incrocio dei pali, Formisano devia miracolosamente in corner ed evita il gol a freddo. È un fuoco di paglia. Al quarto d’ora gli ospiti passano in vantaggio: Ascione sfrutta un’incertezza difensiva dei biancoverdi e supera sul secondo palo con un diagonale Senatore. Al 36’ il Faiano va vicino alla rete con Maisto, gran tiro da fuori, Formisano si oppone e para. Nel secondo tempo dopo tre minuti Pellegrino manovra palla sulla sinistra, elude Alfano e va al tiro, Formisano devia in corner. Al 14’ Mosca va al tiro da fuori, Senatore batte corto, sulla respinta si avventano Citro e lo stesso Mosca con il biancoverde che commette fallo, Guarnieri assegna il rigore. Lo stesso Mosca va alla battuta e spiazza Senatore. Al 26’ Orrico raccoglie un assist dalla destra va al tiro respinto a terra da Formisano, va ancora sulla ribattuta e colpisce il palo. Poco prima della mezz’ora biancoverdi in 10: Grieco viene ammonito per un fallo non cattivo per la seconda volta da Guarnieri e viene allontanato dal campo. Al 31’ calcio piazzato di Maisto, palla al centro sulla testa di Pellegrino, palla che termina fuori. Al 39’ arriva il tris del Sant’Agnello: Piacente all’interno dell’area la appoggia in rete con un tap-in e firma il 3 a 0 per i suoi. Passano centoventi secondi e il Faiano accorcia: Pellegrino da fuori area la mette in rete e prova a rianimare i suoi. Ma ormai il tempo è scaduto e il Sant’Agnello può festeggiare i tre punti sul sintetico di Giffoni Sei Casali contro una diretta avversaria per la salvezza, salendo nella zona tranquilla della classifica. Duro colpo per il Faiano, terza sconfitta in sette giorni per la compagine di Turco che ora è attesa dalla difficilissima trasferta in quel di San Tommaso, ultima del girone di andata.

TABELLINO

FAIANO 1965: Senatore, Citro ’00, Imperiale, Maisto ’99, Scognamiglio, Consiglio, Liberto ’01 (15’st Russomando ’01), Erra L. (19’st Orrico ’99), Merola, Grieco, Pellegrino A.. A disp.: Ginolfi, Forino ‘01, Senatore F. ’01, De Trizio ‘00, Di Somma ’00, Romano ’99, Caiazzo. All.: Turco

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano ’01, Piacente, Veniero (43’st Russo ’01), D’Alesio, Di Donna, Liguori ’00, Strianese (43’st Nocerino), Mosca, Ascione, Frulio ‘00 (34’st Guadagno ’01) . A disp.: Zurino, Di Giulio’00, Dell’Amura ’00, Perna, Esposito, Servillo ’01. All.: Ricciardi

RETI: 14’pt Ascione (S), 14’st Mosca su rig. (S), 39’st Piacente (S), 42’st Pellegrino (F)

ARBITRO: Guarnieri di Battipaglia | ASSISTENTI: Benevento di Nocera Inferiore – Marcone di Nocera Inferiore

NOTE: Spettatori 100 circa. Ammoniti: Grieco, Russomando, Scognamiglio (F), Ascione (S). Al 28’st espulso Grieco (F). Angoli Faiano 4 – 3 Sant’Agnello. Recuperi 1°T: 1’ – 2°T: 4’

Fonte U.S. Faiano 1965