Anche oggi Sant’Agnello si tingerà di allegria grazie agli eventi organizzati dall’Associazione dei Commercianti “La Rinascita” capitanati dal Presidente Fabio Vitale.

Oggi ecco che arriva una grandissima sorpresa per i più piccoli… Babbo Natale in vespa! Tanti appassionati di vespe, travestiti da Babbo Natale, hanno animato la città con il rombo dei loro motori. Per i bambini ad attenderli, un giro in vespa e tanti dolciumi, distrubuiti proprio dai tanti “Babbi Natale”.

Inoltre questa sera, alle ore 19:00, al Teatro San Giuseppe ci sarà lo spettacolo “La fortuna con la effe maiuscola”, commedia comica di Eduardo de Filippo, a cura della Compagnia teatrale San Giuseppe.

Mi raccomando non mancate, siete tutti invitati!