Sant’Agnello, arriva la conferma del TAR: il Wine Bar va chiuso

E’ arrivata la notizia che non farà felici tante persone. Il “Wine Bar” di Sant’Agnello dovrà chiudere. Come riporta Metropolis, infatti, il Tar della Campania ha respinto l’ultimo appello presentato dalla società New Economy, ovvero quella che ha in gestione il locale. Una vicenda che dura ormai da diverso tempo e ruota attorno a lavori che l’hanno riguardato i quali sarebbero stati abusivi.

I proprietari si erano così espressi in merito: “Sono opere realizzate all’interno, senza creare impatto esterno. Intanto continuano a farci la guerra, quando siamo aperti arrivano vigili col carro attrezzi, nei giorni nei quali siamo stati chiusi non è venuto nessuno.”.

Ora probabilmente è arrivata la parole “fine” sulla vicenda. Il Tar, infatti, appoggia la tesi della Soprintendenza che giudica irregolari le opere realizzate all’interno del locale. Ricordiamo che si erano costituiti in giudizio l’amministrazione del sindaco Piergiorgio Sagristani e il ministero per i beni e le attività culturali.

“L’istanza cautelare non appare fondata atteso che sull’area in questione sono stati realizzati una serie di interventi abusivi, anche successivi alle istanze di condono, sicché lo stato attuale dei luoghi è del tutto difforme dallo stato dei luoghi documentato nelle istanze di condono. Non appare condivisibile l’impostazione seguita da parte ricorrente, che considera le opere accertate come indipendenti l’una dall’altra, occorrendo, invece, recuperare una visione di insieme delle stesse che metta in risalto il collegamento funzionale degli interventi in contestazione, giacché altrimenti parcellizzandoli e considerandoli isolatamente si perde di vista l’entità e l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante dell’attività edificatoria posta in essere”.