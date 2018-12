Sant’Agnello. Ancora avvallamenti sul territorio comunale, proseguono i controlli per la sicurezza

Sant’Agnello. Dopo l’episodio del cedimento di un tratto del manto stradale che ha paralizzato Via dei Pini per diversi giorni, sono stati riscontrati nuovi avvallamenti e, di conseguenza, proseguono le attività di controllo per garantire la sicurezza. In particolare si sta monitorando la situazione di Via Balsamo grazie all’intervento di geologi, speleologi e tecnici. Nel pomeriggio di ieri personale della Gori ha posto in luce la presenza di grandi perdite d’acqua dalle tubature sottostanti la strada ed hanno prontamente riparato il guasto. Al momento non è prevista la chiusura di Via Balsamo. I controlli, però, interesseranno anche altri punti del territorio santanellese.