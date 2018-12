Positano. Il patron Raffaele Casola ha chiuso il mercato con due colpi, offrendo a mister Macera importanti innesti in questa conclusione del mercato dicembrino. La difesa resta il reparto più ritoccato del San Vito Positano, infatti per la retroguardia arriva Vittorio Terminiello, duttile centrale che può essere adattato anche terzino sinistro o centrocampista: Terminiello è di scuola Sorrento, dove ha collezionato presenze tra Eccellenza e Serie D. L’ex rossonero ha vestito anche le maglie di Akragas, Sant’Agnello, Gelbison, Penne, Vastogiraldi e Chieti. Rinforzano anche l’attacco i giallorossi, ingaggiando il classe ’01 Ciro Esposito: l’esterno 17enne proviene dalla Pol. Ansaldo Napoli, l’anno scorso ha realizzato 17 reti con gli allievi. Continua la corsa per la salvezza per i giallorossi, che in questo momento stanno affrontando l’Eclanese al “Lando d’Elia”: la formazione di casa conduce per 1 a 0, rete di Coppola al 9′ del primo tempo. Purtroppo il finale è 2 a 0, ancora sconfitta la squadra della Costiera amalfitana, dopo una vittoria che aeva interrotto il periodo no, e torna dalla provincia di Avellino ancora ultima in classificanonostante le rivoluzioni operate dal mister Macera e dalla società presieduta da Raffaele Casola.