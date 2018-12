San Vito Positano, sconfitta last minute con la Battipagliese

Il San Vito Positano non riesce nell’impresa di raccogliere un prezioso punto sul terreno del “Pastena”. I giallorossi di mister Macera, in campo con i nuovi acquisti Iaccarino (portiere, ex Mondragone), Iuliano (centrocampista, ex San Giorgio) e Granato (attaccante, ex Vico Equense), tengono testa alle zebrette per tutta la gara, fino all’88’ quando la Battipagliese trova la vittoria con un rigore realizzato da Di Biase. La Battipagliese per la terza partita consecutiva, trovano la vittoria in extremis, consolidando il piazzamento in classifica. Male per il San Vito, che tuttavia si sta attrezzando in questa finestra di calciomercato per uscire dalla zona retrocessione.