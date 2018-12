San Vito Positano continua il torneo Stelle di Natale, domani sfida col Massa. Sentiamo Barba e Attanasio

Positano . Sta continuando l’esperienza dei pulcini del S. Vito Positano al prestigioso Torneo Stelle di Natale nel campetto di Sant’Agnello. Dopo le due sfide con il Sant’Agnello e la Sampdoria, dove han ben figurato, continua la loro esperienza domani mattina con la sfida col Massa Lubrense calcio alle 8,30 di mattina. Insomma una bella esperienza davvero, con un ritiro in albergo per i ragazzi che fanno cos’ gruppo e vivono un’esperienza sportiva e di socializzazione unica .

Sentiamo Giuseppe Barba e Marco Attanasio, vice presidente del San Vito Positano e allenatore che seguono come delle chiocce i ragazzi , li abbiamo incontrati infatti all’uscita del cinema a Piano di Sorrento, una concessione ai piccoli per aver bene figurato in queste partite. Forza campioni…