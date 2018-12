Salerno slot machine e scommesse. Quasi mille dipendenti da ludopatia e la camorra festeggia . Dilaga il gioco d’azzardo: solo all’Asl di Salerno sono in carico 800 malati dipendenti da ludopatie. Sono dati che fanno riflettere anche la Costa d’ Amalfi e il Cilento hanno sacche di persone sofferenti e malate del gioco.La ludopatia è una patologia che rientra nelle cosiddette nuove dipendenze (o new addictions). L’oggetto della ludopatia, come suggerisce il termine stesso, non sono le sostanze psicotrope – come nel caso delle “vecchie” dipendenze – ma abitudini e comportamenti portati all’eccesso. Nel caso della ludopatia, si tratta del gioco d’azzardo. Il ludopata sente un irrefrenabile bisogno di giocare, un’ossessione per il gioco (di qualsiasi genere e tipo) che comporta continui cambiamenti di umore, rendendolo preda, a ondate alterne, di un’euforia eccessiva e di repentine crisi depressive.La ludopatia (nota anche come dipendenza da gioco o gioco d’azzardo patologico o azzardopatia, spesso indicato come GAP) è un disturbo del comportamento che l’Associazione Psichiatrica Americana (APA, American Psychiatric Association) ha inserito fra i cosiddetti disturbi del controllo degli impulsi, disturbi che mostrano una notevole affinità con quelli ossessivo-compulsivi e con le dipendenze.

Il termine ludopatia, invero, è improprio, ma è decisamente più usuale nel linguaggio comune tant’è anche il Ministero della Salute lo utilizza nel proprio portale.

La dipendenza da gioco è una condizione di notevole gravità che può arrivare a compromettere in modo molto serio la qualità della vita di una persona e quella dei suoi familiari (non sono rari i casi di tracolli finanziari, divorzio, perdita del posto di lavoro, dipendenza da sostanze stupefacenti ecc. legati alla ludopatia).

Anche a livello legislativo la dipendenza da gioco è stata presa in considerazione, infatti il DDL 158 del 13 settembre 2012 (articolo 5) ha inserito la ludopatia nei Lea (Livelli essenziali di assistenza, ovvero l’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il SSN eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza) in riferimento alle prestazioni di prevenzione, trattamento e riabilitazione destinati a coloro che sono affetti da ludopatia.

Dipendenza da gioco: qualche numero

Parlare di cifre precise, relativamente alla ludopatia, è pressoché impossibile, ma ovviamente, vista la crescente importanza del fenomeno, sono stati compiuti diversi studi.

Diverse fonti parlano di circa 800.000 “giocatori problematici” (circa l’1,65% della popolazione); c’è un po’ di confusione riguardo a questa definizione, nel senso che alcune fonti considerano il giocatore problematico un soggetto a forte rischio (ma non ancora “dipendente dal gioco d’azzardo”), mentre altre considerano tale il giocatore affetto da ludopatia.

Il dato dell’1,65% comunque sembra essere in linea con quello medio europeo (vi sono comunque notevoli differenze fra i vari Paesi visto che in Svizzera il problema sembra riguardare soltanto lo 0,02% della popolazione, mentre in Irlanda si parla di circa il 2,2%); negli USA, in base a diverse stime, la ludopatia interessa il 2-4% della popolazione.

Comunque sia, il problema sta lentamente peggiorando (6 anni fa la dipendenza da gioco riguardava l’1,27% della popolazione, quindi circa 600.000 persone). Per certo, la perdurante crisi economica non è stata d’aiuto.

Secondo le ricerche effettuate, sono i soggetti di sesso maschile quelli maggiormente a “rischio ludopatia” (65% degli uomini contro il 35% delle donne). Negli uomini il problema inizia generalmente negli anni adolescenziali, mentre nelle donne comincia più tardi (tra i 20 e i 40 anni circa).

Secondo uno studio del Codacons, circa la metà delle persone disoccupate presenta una forma più o meno severa di ludopatia. Circa un terzo dei soggetti affetti da dipendenza da gioco è costituito da giocatori di videolottery. Sempre secondo il Codacons risultano affetti da ludopatia circa il 25% delle casalinghe e il 17% dei pensionati.

Qualche numero sul gioco d’azzardo nel nostro Paese (settembre 2017). Nel 1998 gli italiani giocarono circa12,5 miliardi di euro attuali, nel 2016 siamo saliti a 96,1 miliardi. Un’impennata del 668%; decisamente impressionante! Praticamente ogni italiano, dal neonato al più anziano, scommette 1.587 euro l’anno. Ovvero circa 132 euro al mese, il che corrisponde pressappoco al costo di una spesa settimanale di generi essenziali per una famiglia media. Se si prendono però in esame soltanto i contribuenti, (circa 4o milioni di soggetti) la media sale a 2.357 euro pro capite, vale a dire 196 euro mensili. Dal momento che gli italiani hanno dichiarato mediamente nel 2016 un reddito di 1.724 euro al mese, ne “investono” in scommesse varie circa l’11%.

Cause della ludopatia

Le cause della dipendenza da gioco non sono note, ma diversi autori concordano su determinati fattori di rischio; di seguito un elenco dei principali.

essere affetti da altri disturbi del comportamento (per esempio la sindrome da deficit di attenzione e iperattività), da disturbi dell’umore (es. depressione, disturbo bipolare ecc.) o tossico dipendenza. Anche i cosiddetti “schiavi del lavoro”, persone particolarmente competitive e iperattive sono considerate a rischio.

Età giovanile. La ludopatia è in genere più frequente tra i giovani (nelle donne esordisce più tardivamente nel corso della vita)

Sesso maschile – Questo disturbo è più comune tra gli uomini, anche se negli ultimi anni le statistiche fanno percepire un cambiamento di tendenza e non è escluso che nel giro di alcuni anni il disturbo arrivi a interessare in ugual misura entrambi i sessi

Familiarità. Nelle famiglie in cui vi sono persone dedite al gioco d’azzardo è più facile per i figli arrivare a sviluppare la patologia.

Assunzione di farmaci per il trattamento della malattia di Parkinson. I farmaci dopamino-agonisti possono avere, fra gli effetti collaterali, quello di provocare comportamenti compulsivi (tra i quali il gioco d’azzardo).

Come riconoscere il soggetto affetto da ludopatia

In base a quanto riportato nella quarta versione del famoso Manuale Statistico-Diagnostico (DSM-IV) il soggetto affetto da ludopatia mostra un persistente e ricorrente comportamento di gioco d’azzardo disadattivo, in cui il bisogno di giocare è incontrollabile; affinché si possa parlare di ludopatia devono però essere inoltre presenti almeno 5 delle situazioni elencate di seguito. Il soggetto: