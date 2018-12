Salerno: Oggi Luci d’Artista spente in segno di lutto per la tragedia di Ancona

Oggi alle 18 le Luci d’Artista di Salerno saranno spente per cinque minuti in piazza Flavio Gioia e in piazza Portanova dove sarà spento il maxi-Albero di Natale.

La decisione è stata presa dal Comune di Salerno in segno di lutto per le vittime del concerto di Sfera Ebbasta in una discoteca in provincia di Ancona.

“In queste ore di turbamento unanime per quanto accaduto – la nota di cordoglio diramata dal Comune di Salerno – si rinnovi l’impegno personale e collettivo affinche’ mai piu’ simili tragedie abbiano a verificarsi in momenti destinati allo svago e al divertimento”.