Salerno, lutto in città: addio a Mario Pantaleone, il “Re” dei pasticcieri

Una triste notizia per tutti i salernitani e non solo. E’ venuto a mancare, infatti, a 71 anni, il grande Mario Pantaleone, quello che era noto un po’ da tutti come “Re” dei pasticcieri. Pantaleone era una vera e propria istituzione a Salerno, e la sua affermazione è seguita all’invenzione della cosiddetta “scazzetta”, un dolce unico che è stato reso noto in tutto il mondo.

Tragicamente, la morte di Mario è arrivata proprio in occasione dei 150 anni dell’attività di via dei Mercanti. Nella pasticceria, durante questi decenni, sono passati tanti vip e personalità importanti come Giuseppe Garibaldi, Bill Clinton, Gorbaciov e Papa Woytila.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha così commentato: “Sono rimasto basito, questa mattina, quando si è cominciata a diffondere la notizia che, poi, purtroppo, si è rivelata vera. Ero amico personale di Mario. Una persona splendida, un artigiano orgoglioso del suo mestiere. Ci mancherà molto anche per la sua capacità di comunicare e di essere affettuoso con i clienti e gli amici. Noi ci apprestavamo come Comune a celebrare il 150esimo anno della pasticceria Pantaleone. Ci mancherà”.