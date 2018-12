Salerno. Inaugurata la ruota panoramica tra entusiasmo e qualche polemica per i costi dei biglietti

Salerno. Ieri pomeriggio è stata inaugurata la ruota panoramica per la gioia dei salernitani e, soprattutto, dei tanti turisti che durante queste festività natalizie si recano a vedere le “Luci d’Artista” e ne approfittano per ammirare la città dall’alto. La ruota è alta ben 55 metri ed è dotata di 36 cabine, attrezzate anche per accogliere persone affette da disabilità. Inoltre, c’è anche la presenza di una cabina Vip completamente arredata con legno di noce, con i sedili in pelle, il televisore e addirittura il frigobar. Un sistema di filodiffusione è collegato a tutte le 36 cabine consentendo di vivere un’esperienza unica con un sottofondo musicale tipicamente natalizio. La durata di un giro è di 15-20 minuti e sarà possibile accedere alla ruota tutti giorni dalle ore 10.00 alla mezzanotte, fino al 31 gennaio. Tra i tanti commenti positivi per la bellezza della ruota panoramica non mancano, però, anche le polemiche legate al costo del biglietto, invariato rispetto allo scorso anno. Gli adulti pagheranno 9 euro, mentre i bambini fino ad un’altezza di 120 cm il costo è di 6 euro. Per due adulti ed un bambino il biglietto complessivo è di 22 euro. Mentre il giro è completamente gratuito per i portatori di handicap. Chi è in possesso della Luci d’Artista Card potrà utilizzarla. Non spetta a noi giudicare se il costo dei biglietti sia giusto oppure un po’ troppo caro, ognuno è libero di avere la propria opinione. Indubbiamente lo spettacolo che si può ammirare dalla ruota panoramica, quello di una Salerno più bella che mai e vestita a festa, è sicuramente unico. E le cose uniche e belle costano…