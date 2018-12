Salerno: il freddo pungente non ferma i turisti. In tanti a vedere le Luci

Il freddo pungente che è calato su Salerno non ha scoraggiato i numerosi visitatori delle Luci d’Artista. Migliaia le presenze in città, anche se leggermente in calo rispetto all’Immacolata ma sempre con numeri impressionanti. Tutto ok il servizio d’ordine sino ad ora con volontari in campo oltre che Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Guardia di Finanza e sanitari del 118. Ordinati i cortei pedonali in entrata ed uscita dal centro storico.

