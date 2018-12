Salerno. Continuano gli episodi criminali, ieri sera provato un altro colpo

Continuano ancora i colpi a Salerno, da parte di bande criminali, anche sotto Natale. Proprio ieri sera, giornata di gran casino a Salerno in quanto le persone da poco hanno preso le ferie dal lavoro e la città, per questo, era piena zeppa di gente, come da consuetudine sotto Natale; c’è stato il tentativo di mettere a segno l’ennesimo colpo e questa volta sono state prese di mira diverse abitazioni nella zona del Parco del Sole. Un residente che si trovava lì, a portare a passeggio il suo cane, ha sgamato i malviventi che hanno cominciato a scagliare pietre addosso all’uomo; sono intervenute fin da subito le Forze di Polizia che hanno messo in salvo l’uomo che, per fortuna, non ha riportato ferite gravi. Ma non è finita qui: hanno provato a rubare anche nella vicina “Via Madonna del Monte”. Il consigliere comunale Donato Pessolano ha espresso tutta la sua gratitudine alla Polizia di Stato che è riuscita a sventare i furti con la collaborazione dei cittadini.