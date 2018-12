Salerno appello all’ ASL , Ruggi senza medici

Nell’ultimo mese tre medici del pronto soccorso vincono il concorso altrove, così il Ruggi è costretto a chiedere aiuto all’Asl. Per questo motivo il manager dell’azienda ospedaliera universitaria e il commissario straordinario Mario Iervolino sottoscrivono una convenzione per sopperire alle criticità legate alla grave carenza di personale medico, che rende «impossibile la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con conseguenziale possibilità di generare una interruzione di pubblico servizio». Le prestazioni verranno eseguite al di fuori dell’orario di servizio, in regime di attività libero professionale (straordinario), per un massimo di 150 ore mensili. Il Ruggi corrisponderà all’Asl un compenso lordo, omnicomprensivo anche delle spese di trasporto, di 60 euro per ogni ora di consulenza effettuata. La convenzione, della durata di un anno, decorre dal 1 luglio e potrà essere rinnovata o prorogata. Le parti, però, potranno anche recedere dal patto in qualunque momento e senza alcuna motivazione.

I NUMERI

A Salerno, tra pronto soccorso, osservazione breve intensiva, che insieme formano una sola struttura complessa, e medicina d’urgenza, sono presenti in organico una ventina di camici bianchi. Tenendo presente solo pronto soccorso e Obi, però, stando agli standard minimi richiesti, i medici dovrebbero essere almeno 25. Ad oggi, però, tra i camici bianchi complessivi di tutte le strutture, alcuni sono esonerati dai turni di guardia, 2 sono specialisti ambulatoriali e 1 con avviso pubblico, rendendo la situazione ancora più difficile di quella che sembra. Il Ruggi, con i suoi 135mila accessi annui, di cui 87.500 in via San Leonardo, è la prima azienda della Campania per numero di arrivi, con gli ospedali nei dintorni che riversano su Salerno quotidianamente un mare di pazienti. Nei mesi scorsi è stato anche indetto un concorso e assunto 10 medici, molti dei quali, però, hanno preferito altre strade. A questo va aggiunta una carenza di diverse specialità in organico. Secondo Simeu, la Società italiana della medicina di emergenza urgenza, tenendo conto di quanto tempo in media è necessario dedicare a una visita completa, ogni camice bianco dovrebbe eseguire al massimo 3mila prestazioni all’anno, e invece ne garantisce 4 mila.

I CARICHI DI LAVORO

Ma c’è anche un altro dato preoccupante calcolato dalla società scientifica: se dieci anni fa un medico di pronto soccorso vedeva due malati ogni ora, «adesso ne vede quattro: un’attività raddoppiata che dà la misura del sovraccarico». E il tempo di cura si riduce a 11-12 minuti, anziché i 14 rilevati nel 2016 e i 26 a disposizione tre lustri fa. In particolare, su dieci strutture campane campionate, con 570mila accessi su un totale regionale di 1,562 milioni di prestazioni garantite all’anno, i medici previsti dalle dotazioni organiche sono 217, ma in servizio ce ne sono 169, di cui 118 assunti a tempo indeterminato, 51 precari (il 23 per cento). Mancano, dunque, 48 professionisti: il 22 per cento del totale. La principale problematica riscontrata all’accesso nel pronto soccorso salernitano è l’evento traumatico. Le altre sono il dolore addominale, quello toracico e disturbi oculistici. Circa il 45,2 per cento dei casi è dimesso a domicilio, mentre il 24 per cento in strutture ambulatoriali. Per quanto riguarda i codici d’urgenza risulta che l’86,5 per cento arriva con un codice verde, il 7,87 per cento con un codice giallo, mentre il 5,14 per cento con un codice bianco. I codici rossi sono soltanto lo 0,42 per cento rispetto al totale.Sabino Russo