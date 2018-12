Salernitana:Colantuono si dimette,si valutano i sostituti

Colantuono non sarebbe più l’allenatore della Salernitana. Il trainer di Anzio pare abbia rassegnato nella scorsa notte le dimissioni. Una decisione per certi versi clamorosa atteso che lo stesso era titolare di un contratto sono al 2020 a cifre sostanziose per la categoria.

Dopo aver annunciato questa mattina le dimissioni da tecnico della Salernitana, l’ormai ex mister Colantuono, con una lettera apparsa sul sito ufficiale della Salernitana, ha voluto ringraziare la città di Salerno e i sui tifosi. Ecco il testo integrale della lettera:

Queste poche righe per comunicare che con grande dispiacere, ho preso la decisione di fare un passo indietro e di rassegnare le dimissioni dall’incarico di responsabile della prima squadra, con la speranza e con il fine che l’ambiente possa rasserenarsi e trovare nuovo slancio per far ripartire la squadra.

Il mio ringraziamento va alla Proprietà, ai dirigenti e a tutti i dipendenti della Salernitana che in questo mio anno di permanenza hanno cercato di rendere più agevole il lavoro.

Un ringraziamento speciale va alla città e ai nostri splendidi tifosi che mai ci hanno fatto mancare il loro sostegno. Vi auguro di poter tornare quanto prima in serie A, ve lo meritate per passione, attaccamento e orgoglio. Un cordiale abbraccio a tutti. Forza Salernitana! Stefano Colantuono.

Secondo indiscrezioni, alle ore 14:00 di questo pomeriggio sarebbe previsto un incontro tra Patron Lotito e Delio Rossi per discutere dell’eventuale successione di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana. In alternativa pare ci sia Pochesci. Ad ogni modo non possono escludersi anche altre alternative che portano il nome di Calori e Baroni.