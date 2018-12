Salernitana-Brescia a Piscopo di Imperia: 5 i precedenti coi granata

La Can B ha diramato le designazioni per la quindicesima giornata del campionato cadetto. Salernitana-Brescia, gara che si disputerà lunedì sera alle ore 21, è stata affidata al signor Fabio Piscopo della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato dai guardalinee Grossi e Bercigli e dal quarto uomo Fourneau. Fischietto 32enne nativo di Sanremo, ha diretto la Salernitana già in 5 gare: le più recenti sono le due trasferte di Chiavari (2-0 granata all’esordio di Colantuono) e Perugia della scorsa stagione; nella stagione 2016-2017 diresse invece la gara di esordio dei granata in quel di La Spezia, partita conclusasi sull’uno pari. I due precedenti più lontani nel tempo risalgono ai tempi della Lega Pro: il 2-1 casalingo rifilato all’Ischia l’8 febbraio 2015 e la sconfitta, con lo stesso risultato, del campionato precedente a Grosseto, primo incrocio tra la Salernitana e l’arbitro Piscopo. Direttore di gara che non si fa pregare in quanto a cartellini gialli (in B viaggia alla media di 5 a partita), è molto più prudente in fatto di espulsioni (2 in 83 gare dirette, una sola diretta), nel 2017 subì una piccola operazione che però non ne minò la prosecuzione dell’attività.