Articolo di Maurizio Vitiello – Da leggere “STRONG&CHIC Scelte di vita e di stile di una parigina mezza milanese”, Vallardi.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI

NADÈGE DUBOSPERTUS

“STRONG&CHIC Scelte di vita e di stile di una parigina mezza milanese”, Vallardi.

Lunedì 17 dicembre 2018, ore 19

all’Hotel “Des Époques”

Via Nomentana, 31 (Porta Pia) – Roma

Nadège, una delle modelle icona degli anni ‘90, a 50anni, ha deciso di raccontare la donna dietro la modella e di condividere la sua personalissima formula per essere una persona felice, realizzata e bella.

Giunta a quest’importante compleanno, Nadège è ora una persona serena e in pace.; un traguardo frutto di maturazione e di un cammino di crescita.

Nadège ha iniziato a prendersi cura di sé partendo dalle piccole cose quotidiane e con questo libro motiva spunti per cominciare a cercare la ricetta personale per il nostro benessere.

Il percorso di Nadège è iniziato in Francia, ma ha avuto come sfondo Milano, diventata la sua città d’elezione; qui è stata protagonista delle passerelle e care amiche come Carla Bruni, Eva Herzigova e Naomi Campbell raccontano la persona straordinaria che è: “una bellezza unica con un carattere di fuoco, un’amica fedele e una madre tenerissima. La definiscono una donna con l’energia di un fulmine e la dolcezza di una carezza, educata, ma selvaggia, chiacchierona, ma riservata …”

Questo libro è come un astuccio che racchiude preziosi consigli su come prendersi cura del proprio corpo (mangiando bene, dormendo il giusto, curandosi molto grazie anche a una speciale beauty routine, valorizzando il proprio fisico e la propria silhouette) e della propria mente (meditando, facendo sport, imparando ad accettare se stessi e perdonare gli altri, essere se stesse e non avere paura), su come cercare e costruire un ambiente nel quale ci si possa sentire a proprio agio e accolti; insomma, essere al sicuro.

Non mancano suggerimenti su dove fare shopping: Nadège ci guida alla scoperta di negozi curiosi e spesso nascosti o poco conosciuti, il che diventa molto interessante.

Per Nadège “Amarsi significa essere se stesse, accettarsi e piacersi come si è, ricavare del tempo per sé, ma soprattutto guardarsi dentro senza avere mai paura.

Non serve molto per stare bene … quello che serve, è volerlo per davvero!”

Ecco una breve bioscheda su NADÈGE DUBOSPERTUS:

È stata una delle più famose “top model” degli anni Novanta, un’epoca indimenticabile per la moda, resa celebre dai più importanti stilisti, tra cui Versace, Armani, Chanel, Valentino, Dior, Christian Lacroix, Ralph Lauren, Calvin Klein e Azzedine Alaïa e da fotografi del calibro di Patrick Demarchelier, Arthur Elgort, Michel Comte, Albert Watson, Steven Meisel, Tiziano Magni, Gilles Bensimon, Bruce Weber e Herb Ritts.

È stata in copertina sulle principali riviste di moda internazionali, tante volte.

All’acme del successo, ha scelto vivere la famiglia rinunciando in parte alla carriera.

Ora che i suoi tre figli sono diventati grandi, è tornata a frequentare quel mondo che l’ha resa celebre.

È anche grazie a donne come lei che l’attenzione del mondo della moda e del costume sta accendendo i riflettori sul fatto che si può essere attraenti e in pace con se stesse anche “crescendo” in età.

Da consultare.

Maurizio Vitiello