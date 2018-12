Napoli. Questa mattina è stato presentato il X Concorso Internazionale di Canto Lirico Ravello Citta della Musica. Nella conferenza stampa, che ha avuto luogo nella Sala della Giunta “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, il giornalista Peppe Iannicelli ha moderato la presentazione della kermesse di tre giorni.

Con la presenza dell’Assessore Regionale al Sviluppo e la Promozione del Turismo, Corrado Matera, l’evento è stato illustrato a grandi linee da Patrizia Porzio e il vicesindaco del Comune di Ravello, Ulisse Di Palma. Ospiti dell’incontro con la stampa sono state Eva Wagner Pasquier, pronipote del grande compositore tedesco, e la Presidente della Giuria Alessandra Althoff Pugliese.

“Il Concorso Internazionale di Canto Lirico e il Premio Wagner nel 2005, – spiega Patrizia Porzio – proprio con l’intento di offrire alla Città della Musica, un progetto culturale più ampio, che continua con il Festival di Ravello del periodo estivo. Nel periodo invernale abbiamo deciso di organizzare questa grande manifestazione internazionale, proprio per una politica di destagionalizzazione. Quindi una Città della Musica a 365 giorni l’anno.”

Il progetto, giudicato tra i primi dalla Regione Campania sia per il format, che per il valore storico e la location dell’Auditorium Oscar Niemeyer, mette in contatto gli esperti e del mondo del teatro dell’opera, con i tantissimi giovani: infatti i moltissimi hanno partecipato a questo premio ora collaborano nei teatri di tutto il mondo. Questa edizione vedrà esibire 60 giovani da Corea, Cina, Giappone, Moldavia, Grecia, Iran, Germania, Brasile e Ucraina: in tutto 15 tenori, 20 soprani, 10 mezzi soprani e 15 baritoni. In prospettiva ci saranno anche momenti di formazione giovanile.

Nel corso della manifestazione, ci sarà il conferimento del Premio Wagner alla diretta discendente del compositore Eva Pasquier Wagner, fortemente voluto anche dal vicesindaco di Ravello, Ulisse Di Palma. “Sono felice perché finalmente dopo tanti anni, e parliamo dal 1880 ad oggi, quando Richard Wagner, nel lontano 26 maggio 1880 arrivava a Ravello a dorso di un asinello. Felice perché da quell’epoca ad oggi, ancora quell’incantesimo nato a Ravello, continua a vivere.”

L’ambito premio sarà infatti consegnato nel corso del Concorso Internazionale, suggellando la magica simbiosi che lega la Città della Musica al nome dei Wagner, non è un caso infatti, come ricorda Ulisse Di Palma che tale premio venga consegnato in occasione del ventennale del conferimento della cittadinanza onoraria, al padre di Eva Pasquier Wagner, il maestro Wolfgang, accompagnato allora dal musicologo Giuseppe Pugliese.