Ravello: Tesi di Laurea su Villa Rufolo – Auguri a Martino Esposito

Laureato stamattina Martino Esposito. Storico precario della Fondazione Ravello, attraverso anni di gavetta e dedizione alla causa della Fondazione Ravello, è passato dal ruolo di “pony” della distribuzione dei materiali del festival, a quello di divulgatore culturale nella torre museo. Il suo attaccamento alla Fondazione lo ha portato a discutere una tesi di laurea in informatica su “ipotesi di sistema informatico per la Biglietteria di Villa Rufolo”

Un sistema che permetterà, fra l’altro, in automatico di avere screening dei flussi turistici in tempo reale. Auguri al neo dottore e apprezzamento per l’opera della fondazione che vede crescere giorno dopo giorno il numero delle tesi e delle ricerche su Villa Rufolo.