Ravello successo del secondo memorial Teresa Cioffi, le calcettiste della Costiera amalfitana unite contro il tumore . La manifestazione , che ha visto la presenza del vicesindaco Ulisse Di Palma e dei consiglieri Cioffi e di Palma per l’amministrazione di Salvatore Di Martino, ha visto la partecipazione di tutto il mondo del calcio femminile della Costa d’ Amalfi.

Tutte unite per ricordare Teresa Cioffi , scomparsa prematuramente il 2 dicembre del 2017. L’evento di questa mattina è stato organizzato per una raccolta fondi che sarà devoluta alle Fondazione Veronesi per “Pink is Good”, progetto a sostegno della ricerca per la lotta dei tumori femminili.

Questo è il post del fratello Andrea: