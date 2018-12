Ravello. Sentiamo l’albergatore Gino Schiavo sulla situazione del turismo in costiera amalfitana – Video

Ravello. Abbiamo ascoltato l’albergatore Gino Schiavo relativamente alle prospettive per il turismo nel prossimo 2019. Schiavo ha dichiarato che il 2019 lo vede senz’altro bene, ma è necessario che tutti si impegnino a far sì che continui il successo del turismo in costa d’Amalfi. Il problema più grosso, aggiunge Schiavo, è quello della viabilità e la vivibilità della costiera dipende dal problema traffico che deve in qualche maniera essere risolto, augurandosi a tal proposito che l’iniziativa dei sindaci della Costa d’Amalfi porti qualche risultato. Per quanto riguarda la crescita del turismo in costiera, dal punto di vista numerico i dati sono ottimi, circa il 2-3% in più, ma la qualità sicuramente non è stata pari all’aumento numerico. Quindi, secondo Schiavo, bisogna puntare sulla qualità, sulla professionalità e sulla vivibilità della costiera. Bisogna, inoltre, tener conto che i paesi concorrenti stanno uscendo dal periodo di crisi e questo deve spronare a fare meglio e sempre di più.

Di seguito potete guardare il video della nostra intervista