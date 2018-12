Ravello, sabato 22 dicembre premiazione per “Fedeltà al Lavoro” e auguri di Natale all’Auditorium

Tutto pronto per i consueti auguri di Natale a Ravello, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer. Un momento ormai diventato tradizionale e al quale l’amministrazione comunale tiene particolarmente. L’appuntamento è previsto per sabato 22 dicembre alle ore 19. Non solo. Successivamente è prevista la Premiazione per la “Fedeltà al Lavoro” di concittadini ravellesi che si sono contraddistinti per particolari meriti. E’ prevista anche grande musica: la serata, infatti, sarà allietata da momenti musicali del Gruppo “Vico Masuccio”.