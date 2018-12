Ravello. Risposta del sindaco a Sigismondo Nastri

Riportiamo integralmente la lettera di risposta del sindaco di Ravello a Sigismondo Nastri.

Caro Sigismondo,

la stima e l’affetto che nutro nei tuoi confronti mi impone di rispondere al Tuo scritto pubblicato sul “Vescovado”.

La libertà dii stampa che state un po tutti giornalisti in primis sbandierando non c’entra assolutamente nulla con l’accaduto e, consentimi, il richiamo all’art.21 della Costituzione non è “pertinente” .

Nell’esercizio delle mie funzioni, queste si Costituzionalmente garantite, quale Sindaco e Presidente del Consesso Civico, sono stato brutalmente interrotto dal giornalista che in quel momento era nell’aula consiliare come tanti altri cittadini e, in virtù anche del regolamento che disciplina le sedute consiliari l’ho invitato a stare zitto.

Basta vedere il video per rendersi conto che questi sono i fatti.

Certo che il mio invito l’ho fatto con autorevolezza e determinazione (non poteva essere altrimenti) ed il tono della voce, ti assicuro, non è stato diverso da quello del giornalista….solo che io ero “microfonato”.

Questi i fatti, nessuno attacco, quindi, alla libertà di stampa (RIPETO) ma atteggiamento irriguardoso e o se preferisci ATTACCO alle prerogative Istituzionali e Costituzionali di un Sindaco da parte del giornalista !

Mi conosci abbastanza per non dubitare che questa è la “verità” che emergerà e sarà acclarata nelle opportune sedi.

Tanto ti dovevo con la stima di sempre e sicuro che la tua onestà intellettuale ti imporrà rettificare il tuo scritto come ha, peraltro, già fatto il prof. Liuccio dopo una attenta disamina dell’accaduto.

Avv. Salvatore Di Martino

Sindaco di Ravello