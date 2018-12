Ravello: Questa sera, in occasione del Capodanno, il concerto dei “Soul Six”

Per questo Capodanno alla Città della Musica, il programma eventi, organizzato dalla Fondazione Ravello, è ricco di sorprese.

Questa sera per attendere il nuovo anno il concerto dei Soul Six in piazza Duomo.

Per domani, primo giorno del 2019, all’Auditorium Oscar Niemeyer il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” con Soprano Mariella Devia e diretto da Matteo Bertrami.

Ecco il programma musicale:

Georges Bizet “Carmen”

Preludio atto I

Charles Gounod “Romeo et Juliette”

Je veux vivre

Georges Bizet “Carmen”

Preludio atto III

Vincenzo Bellini “Norma”

Casta diva e Cabaletta

Sinfonia

Giuseppe Verdi “I Lombardi”

Non fu sogno

Giuseppe Verdi “Nabucco”

Sinfonia



Giuseppe Verdi “Traviata”

Addio del passato

Pietro Mascagni “Cavalleria Rusticana”

Intermezzo

Giacomo Puccini “Turandot”

Tu che di gel sei cinta