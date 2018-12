Ravello: Programma Natale e Capodanno – Una festa di emozioni

Ecco il programma degli eventi natalizi organizzati dal comune di Ravello!

dicembre 2018

domenica 9 dicembre

Centro storico

Ore 10.00: Musica itinerante del gruppo “Mo’ vene Natale”

Parcheggio Piazza Duomo

Ore 11.00: Gara di modellismo radiocomandato

Duomo

Ore 18.00: Messa Vespertina. Processione con la statua di Santa Barbara, compatrona di Ravello

sabato 15 dicembre

Giardini del Vescovo – Teatro all’aperto Mons. Giuseppe Imperato

Ore 10.00: Ravello per bimbi – Special Christmas con il Villaggio di Babbo Natale

domenica 16 dicembre

Centro storico

Ore 10.00: Melodie pastorali della tradizione natalizia degli zampognari del gruppo “Symphonia” di Minori

Giardini del Vescovo – Teatro all’aperto Mons. Giuseppe Imperato

Ore 10.00: Ravello per bimbi – Special Christmas con il Villaggio di Babbo Natale

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 15.00: Canzoni dal mondo – International Festival Pop Music – Galà Concert

Ingresso libero

Aula Consiliare del Comune

Ore 18.00: Presentazione del libro “Voi che sapete” di Cinzia Di Chiara – Il personaggio di Cherubino nelle Nozze di Figaro di Mozart, in collaborazione con l’Inner Wheel Costiera Amalfitana

lunedì 17 dicembre

Aula Consiliare del Comune

Ore 18.00: Presentazione del libro postumo “Il compimento di un sogno” del poeta contadino Mario Buonocore

martedì 18 dicembre

Cappella Cimiteriale di Ravello

Ore 17.00: Natale al Cimitero – Riflessione sul Santo Natale. Messa Comunitaria. Benedizione dell’artistico presepe realizzato dal Maestro Raffaele Amato. Processione con zampogne e benedizione dell’albero di Natale

mercoledì 19 dicembre

Hotel Giordano

Ore 19.00: Cena con gli anziani di Ravello – il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri saranno eccezionali Chef e Maitre a servizio degli anziani di Ravello con il trio Giuseppina Mansi, Enzo Del Pizzo e Michele Criscuolo

venerdì 21 dicembre

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 10.00: Concerto di Natale, a cura dell’Istituto Comprensivo di Ravello-Scala

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 17.00: La danza degli Oscar – coreografie di danza sulle più belle colonne sonore dei film da Oscar, a cura dell’A.S.D. Costiera e Monti Lattari – ingresso libero

sabato 22 dicembre

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 19.00: III Edizione del Premio Fedeltà al Lavoro. Momento conviviale con l’Amministrazione Comunale e scambio di auguri. Concerto dei “Vico Masuccio” con la partecipazione di Sergio Mari

domenica 23 dicembre

Centro storico

Ore 10.00: Musica itinerante del gruppo “Mo’ vene Natale”

Bar esterno Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 10.00: Gli aiutanti di Babbo Natale – laboratorio creativo di oggetti natalizi, a cura del Forum dei Giovani di Ravello

Piazza Duomo

Ore 12.00: Open Day Cuore – Inaugurazione del defibrillatore comunale

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 20.00: Spettacolo di cabaret di Simone Schettino, a cura di Graficamente. Ingresso € 20

lunedì 24 dicembre

Piazza Duomo

Ore 9.00: Caccia al tesoro di Natale, a cura del Forum dei Giovani di Ravello

Chiesa San Pietro alla Costa

Ore 22.30: Veglia di Preghiera con i bambini e le famiglie di tutta la Parrocchia. Processione verso la Chiesa di San Michele Arcangelo. Celebrazione Santa Messa della Notte

Chiesa di Santa Maria del Lacco

Ore 23.00: Santa Messa della Notte

Convento di San Francesco

Ore 23.00: Santa Messa della Notte

Chiesa di Santa Chiara

Ore 23.00: Santa Messa della Notte

Duomo

Ore 24.00: Messa Solenne di Mezzanotte

martedì 25 dicembre

Chiesa di Santa Chiara

Ore 8.30: Santa Messa

Chiesa di San Pietro alla Costa

Ore 9.30: Santa Messa

Duomo

Ore 11.00: Santa Messa

Santuario Santi Cosma e Damiano

Ore 11.00: Santa Messa

Chiesa di Santa Maria della Pomice

Ore 11.00: Santa Messa

Convento di San Francesco

Ore 12.00: Santa Messa

Centro storico

Ore 10.00: Melodie pastorali della tradizione natalizia degli zampognari del gruppo “Symphonia” di Minori

Ore 16.00: Melodie pastorali della tradizione natalizia degli Zampognari di Scala

lunedì 26 dicembre

Centro Storico

Ore 10.00: Melodie pastorali della tradizione natalizia degli Zampognari di Scala

Giardini del Vescovo – Teatro all’aperto Mons. Giuseppe Imperato

Ore 12.00: Tombola di Beneficenza, a cura di Associazione Culturale Ravello in Scena, Azione Cattolica e Forum dei Giovani di Ravello (in caso di condizioni meteo avverse la tombola si terrà nella Chiesa di Gradillo)

mercoledì 27 dicembre

Bar esterno Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 10.00: Porta un regalo a Babbo Natale – i bambini di Ravello portano un regalo da destinare agli amici meno fortunati

Campetto dei Fratini

Ore 9.30: II Memorial Teresa Cioffi, a cura dell’Associazione Rebellum

Chiesa di San Giovanni del Toro

Ore 18.00: Esposizione alla pubblica venerazione del polittico cinquecentesco, già collocato sull’altare maggiore della Chiesa di San Giovanni del Toro e oggi custodito nella Pinacoteca del Duomo di Ravello. Solenne celebrazione eucaristica di apertura dell’evento millenario

venerdì 28 dicembre

Duomo

Ore 10.00: Tombolata per bambini e ragazzi con doni offerti dalla Parrocchia

Chiesa di San Giovanni del Toro

Ore 9.30: Giornata di studi – La Chiesa di San Giovanni del Toro di Ravello nel millenario della sua fondazione (1018-2018)

Ore 17.00: Presentazione del video–documentario: La Chiesa di San Giovanni del Toro – Mille anni di storia, di arte e di fede, a cura dell’Associazione Ravello Nostra.

Premiazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ravello-Scala, vincitori del concorso a premi “La Chiesa di San Giovanni del Toro: Mille anni di storia, di arte e di fede”

Ore 19.00: Concerto per pianoforte del M° Michele Campanella, a cura della Fondazione Ravello. Ingresso libero

sabato 29 dicembre

Piazzetta San Cosma

Ore 19.00: Tombola Gastronomica con momento conviviale, a cura dell’Associazione Ravello Borghi in festa

domenica 30 dicembre

Duomo

Ore 8.00: Inizio del corteo di Gesù Bambino che, accompagnato dagli zampognari, farà visita a tutte le famiglie della Parrocchia

Centro storico

Ore 10.00: Musica itinerante del gruppo “Mo’ vene Natale”

Duomo

Ore 18.00: Santa Messa con la partecipazione delle Famiglie della Parrocchia e delle giovani coppie di sposi che hanno celebrato il Matrimonio durante l’anno

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 20.30: Giovanni Allevi in Equilibrium Christmas Tour, a cura della Fondazione Ravello. Ingresso € 30

lunedì 31 dicembre

Piazza Fontana Moresca

Ore 16.00: Sfilata della Banda di Capodanno di Ravello verso Piazza Duomo

Chiesa di San Pietro alla Costa

Ore 17.00: Santa Messa di fine anno con canto del TE DEUM di ringraziamento

Duomo

Ore 18.00: Santa Messa di fine anno con canto del TE DEUM di ringraziamento

Piazza Duomo

Ore 24.00: Lo spettacolo pirotecnico saluta il nuovo anno. Brindisi Augurale con Musica Live dei Soul Six

gennaio 2018

lunedì 1 gennaio

Chiesa di Michele Arcangelo

Ore 9.30: Santa Messa

Chiesa di Santa Maria del Lacco

Ore 10.00: Santa Messa

Duomo

Ore 11.00: Santa Messa

Santuario dei Santi Cosma e Damiano

Ore 11.00: Santa Messa

Chiesa di Santa Maria delle Pomice

Ore 11.00: Santa Messa

Convento di San Francesco

Ore 12.00: Santa Messa

Piazza Duomo

Ore 10.00: Sfilata della Banda di Capodanno di Ravello verso Piazza Fontana

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 12.00: Grande Concerto di Capodanno, a cura della Fondazione Ravello. Ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti

mercoledì 2 gennaio

Auditorium di Villa Rufolo

Ore 17.00: “Ravello oltre il Grand Tour”, a cura dell’Associazione Rebellum

giovedì 3 gennaio

Auditorium di Villa Rufolo

Ore 18.00: Presentazione del libro “Wagner (musica – passione – audacia)” di Marcello De Simone

venerdì 4 gennaio

Auditorium di Villa Rufolo

Ore 18.00: Presentazione dell’APP “Museo fuori dal Museo – la memoria di Ravello a cielo aperto”

Complesso Monumentale dell’Annunziata

Ore 18.30: La Ribalta Off presenta “Il Medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta

sabato 5 gennaio

Santuario Santi Medici Cosma e Damiano

Ore 17.00: Aspettando la Befana…

a cura dei Comitati Parrocchiali, dell’Associazione Ravello Borghi in festa, Ristoranti e Pasticcerie di Ravello

Complesso Monumentale dell’Annunziata

Ore 18.30: La Ribalta Off presenta “Il Medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta

domenica 6 gennaio

Chiesa di San Pietro alla Costa

Ore 8.30: Santa Messa

Chiesa di Santa Maria del Lacco

Ore 9.30: Santa Messa

Centro storico

Ore 10.00: Melodie pastorali della tradizione natalizia degli zampognari del gruppo “Symphonia” di Minori

Santuario dei Santi Cosma e Damiano

Ore 11.00: Santa Messa con reposizione del Bambino Gesù

Chiesa di Santa Maria della Pomice

Ore 11.00: Santa Messa

Convento di San Francesco

Ore 12.00: Santa Messa

Giardini del Vescovo – Teatro all’aperto Mons. Giuseppe Imperato

Ore 12.00: Tombola per bambini e ragazzi a cura di Associazione Ravello in Scena, Azione Cattolica e Forum dei Giovani di Ravello (in caso di condizioni meteo avverse la tombola si terrà nella Chiesa di Gradillo)

Piazza Fontana

Ore 16.00: Sfilata della Banda di Capodanno di Ravello verso Piazza Duomo

Duomo di Ravello

Ore 18.00: Santa Messa con reposizione del Bambino Gesù, accompagnata da melodie pastorali

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 20.30: Eduardo De Crescenzo in Essenze Jazz, a cura della Fondazione Ravello. Ingresso € 30.

sabato 12 gennaio

Piazzetta San Cosma

Ore 21.00: Bring the noise, a cura del Forum dei Giovani di Ravello

mercoledì 16 gennaio

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 19.30: La Ribalta presenta “Una moglie quasi perfetta”, liberamente tratta da un’opera di Raffy Shart

giovedì 17 gennaio

Auditorium Oscar Niemeyer

Ore 19.30: La Ribalta presenta “Una moglie quasi perfetta”, liberamente tratta da un’opera di Raffy Shart

TORNEI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE REBELLUM:

22 dicembre: inizio del torneo di calcetto under 18

28 dicembre: torneo di calcio-tennis junior

4 gennaio: inizio del torneo di carte

Le festività natalizie si concluderanno nelle frazioni con le reposizioni del Bambino Gesù secondo il seguente programma:

SABATO 12 GENNAIO

CHIESA DI SAN MICHELE A TORELLO – Ore 18.00

DOME3NICA 13 GENNAIO

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA POMICE A SAMBUCO – Ore 18.00

DOMENICA 20 GENNAIO

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA ROTONDA – Ore 18.00

DOMENICA 27 GENNAIO

CHIESA DI SANTA MARIA DEL LACCO – Ore 18.00

SABATO 2 FEBBRAIO

CHIESA DI SAN PIETRO ALLA COSTA – Ore 17.00