Ravello , processo bis per la Dipino. Un omicidio da giallo scabroso senza soluzione in costa d’ Amalfi

Ravello, Costiera amalfitana. Sembra un giallo scabroso, nato dalla mente di uno scrittore capace di continui colpi di scena quello che si vede nella vicenda che ha come scena del delitto la Città della Musica. Per Vincenza Dipino, accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte di Patrizia Attruia, avvenuta nel marzo del 2015 a Ravello ci sarà un processo bis. La Dipino prima condannata a 23 anni al Tribunale di Salerno , era riuscita ad avere era riuscita ad ottenere uno sconto in Appello per nove anni , una pena minima, che fra sconti di pena e riduzioni la avrebbe vista fuori fra un paio d’anni. Ma la Procura ha fatto ricorso e la Cassazione ha rinviato tutte le carte al Tribunale a Napoli. Secondo la cassazione il suo ruolo non sarebbe stato minimo nella morte della sua rivale in amore con Lima il quale sta scontando la pena di 18 anni di carcere