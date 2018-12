Ravello. Pasquale Palumbo, organizzatore di concerti: “Le risorse date alla Fondazione non hanno portato i posti di lavoro che avrebbero dovuto”

Ravello, costiera amalfitana. Positanonews ha sentito Pasquale Palumbo, direttore dei concerti di Ravello, manifestazione che si svolge durante tutto l’anno con decine di concerti e che vede lo stesso Pasquale in prima persona non solo nell’organizzazione ma anche nella distribuzione di locandine e materiale vario. Lo sentiamo riguardo alla Fondazione Ravello e su quello che sta accadendo in questo momento alla vigilia di un commissariamento che ancora non arriva. Palumbo ritiene che a Ravello, da sempre, ci sia troppa conflittualità, si guarda alla precedente amministrazione solo come responsabile di ogni cosa e non si vede, invece, quanto di positivo è stato fatto. E questo va detto a livello generale per tutti. Per quanto riguarda la Fondazione Ravello, Palumbo sostiene che abbia avuto tanti di quei fondi che alla fine non hanno prodotto quello che avrebbero potuto produrre per lo sviluppo turistico ed economico del territorio in numeri anche di posti di lavoro rispetto a quanto è stato investito per la Fondazione stessa nel corso degli anni. Sicuramente qualcosa va rivisto e andrebbe vista anche in generale tutta la vita pubblica e amministrativa. La Fondazione e l’organizzazione di eventi e spettacoli, aggiunge Palumbo, ha un po’ assorbito la vita amministrativa della città che dovrebbe anche pensare ad altro.