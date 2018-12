Ravello ha una nuova edicola: i giornali saranno venduti dal Bar Calce 2

Ravello, Costiera Amalfitana. Il Bar Calce 2 di Via Boccaccio sarà la nuova edicola di Ravello. Dopo la chiusura dello storico locale nel cuore della Città della Musica lo scorso 21 novembre, il Bar gestito dalla famiglia Calce questa mattina ha iniziato la vendita dei giornali. Attualmente il Bar Calce 2 è fornito dei quotidiani delle principali testate nazionali e locali, ma non mancheranno in futuro anche quotidiani stranieri, vista la vocazione internazionale del turismo. Intanto gli affezionati alla carta stampata, possono finalmente ritornare a sfogliare le pagine dei propri quotidiani preferiti, sorseggiando nel mentre un buon caffè. Non possiamo che essere soddisfatti e fare un plauso a questa iniziativa dei proprietari del bar, complimenti da Positanonews!