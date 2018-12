Ravello nell’ultimo romanzo di Costantini “Qui anche Leopardi sarebbe stato ispirato”

Ravello non solo è la Città della Musica in Costiera amalfitana, ma è anche luogo di ispirazione poetico e letterario, qui la cultura è di casa, e lo sa bene Roberto Costantini, scrittore molto seguito, che ha dedicato alla cittadina della Costa d’ Amalfi la copertina e l’ambientanzione del suo ultimo romanzo di cui parla oggi Marcello Napoli su Il Mattino.

Campeggia nelle librerie un volume la cui copertina riproduce un frammento di vista da Villa Cimbrone, Ravello. Due giovani, appoggiati ad una balaustra di ferro immersi in un tramonto sanguigno e ombroso. È l’ultimo romanzo di Roberto Costantini «Da molto lontano» (Marsilio). Lo scrittore, classe 1952, è il papà letterario di Michele Balistreri. Il libro ha un prima: luglio del 1990, «le notti magiche del mondiale di calcio», una indagine non conclusa che si riapre ai giorni nostri. Il commissario è in pensione, ma quella indagine torna a galla con veemenza per una serie di circostanze. Ecco un fotogramma della Ravello che incontriamo nelle pagine del racconto che si svolge tra la costiera, Napoli, e Lugano: «La strada si inerpicava verso il punto più alto della costiera amalfitana mentre il riflesso del sole del pomeriggio si spostava sul mare. Era un panorama mozzafiato, assolutamente straordinario. Raggiungemmo Ravello in poco più di mezz’ora».

Costantini, perché Ravello?

«Per l’ambientazione avevo bisogno di un posto meraviglioso; dovevo mettere in scena un fatto atroce, ma in un luogo tra i più belli del mondo. Conosco bene la Costiera, Villa Cimbrone, Villa Rufolo e Ravello, per esserci stato in vacanze; sono posti che mi hanno accolto e dove non si può fare a meno di mettere in moto il pensiero. Se Leopardi vi fosse stato, se avesse avuto l’opportunità di frequentarli, credo che avrebbe potuto scrivere qui, da quelle terrazze, L’infinito. In questi luoghi unici, i sentimenti e le sensazioni si esaltano, sia quelle positive che quelle negative».

Michele Balistreri è nato a Tripoli, come lei, solo due anni prima. Non mi pare ci siano altri fattori in comune.

«È così; io ho avuto la famiglia come punto di riferimento sicuro, un valore che credo debba essere fondamentale nella vita di ognuno. Per il commissario non è così; le donne, l’alcol, il suo investigare sono sempre una ricerca della sua famiglia ormai inesistente. Quello che a lui manca o che ricerca è la ricomposizione positiva di ciò a cui siamo legati, di ciò che amiamo e ci riama. Questo è il vuoto intorno a cui si muove».

Nei suoi romanzi, e questo non è escluso, lei indaga la storia di Italia e degli italiani, del malaffare e della complessità sociale.

«Sì, cerco di mettere in luce la nostra storia e la nostra anima di italiani brava gente, ma con il grande difetto di rimettersi il più delle volte al bene della famiglia – nepotismo, familismo amorale, famiglia nel gergo della malavita- e non a quello dello Stato. La res privata sempre davanti alla res pubblica. Un concetto ben espresso già da Beccaria alla fine del Settecento.

Grazie al commissario lei riesce a scavare nella storia di mezzo secolo.

«La storia è una mia passione; esploro l’anima che guida tutto e la politica; ritorno al concetto cardine dell’etica, di anteporre l’interesse privato rispetto a quello pubblico. In tv vediamo spesso eroi solitari che non hanno famiglia; io ho voluto un cavaliere solitario fiero di esserlo, ma con la consapevolezza e il dramma di vivere senza la famiglia e con l’impossibilità di essere felici».

Rassicuriamo i suoi, tanti, ammiratori: ritornerà Balistreri, visto che è in pensione?

«È in pensione, ma è vivo; per ora non lo so, ma se avrà voglia di continuare, lo seguirò».