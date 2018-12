Ravello, in campo per Teresa Cioffi e la Fondazione Veronesi

Ravello. Vive ancora nel ricordo dell’intera Costiera Amalfitana, Teresa Cioffi, la 36enne di Ravello scomparsa il 2 dicembre dello scorso anno. Le sue amiche di sempre, coloro con cui ha condiviso gioie e momenti di sport, scenderanno in campo anche quest’anno in memoria di Teresa, con un evento sportivo di beneficenza per la ricerca della Fondazione Veronesi e sconfiggere i tumori femminili.

Una giornata di sport con tutte le calcettiste della Costa d’Amalfi, amiche e compagne di squadra che hanno militato con Teresa in diverse formazioni, accomunate dalla passione per lo sport. Giovedì 27 dicembre (fischio d’inizio ore 9) il secondo “Memorial Teresa Cioffi” si terrà al Campetto dei fratini di Ravello. Le iscrizioni al Memorial saranno aperte fino al 25 dicembre e le squadre saranno formate con il criterio del sorteggio.

La manifestazione sarà anche momento di testimonianza, per tutti coloro che hanno conosciuto Teresa Cioffi, apprezzandone le doti umane e sportive, mantenendo acceso nel cuore il ricordo per quella bella e attivissima ragazza, che amava anche il ciclismo e la pallavolo. Nel nome di Teresa ci sarà la raccolta fondi in favore del progetto, Pink is Good, che sostiene la ricerca per la lotta ai tumori femminili.