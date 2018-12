Ravello: «Benessere Giovani» finanzia Ravello. Conferenza Stampa di presentazione del progetto

L’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello non sarà più soltanto un contenitore di eventi ma un luogo di formazione aperto alle giovani generazioni che intendono avvicinarsi alla musica.

Questo grazie al finanziamento riconoscito dalla Regione Campania al Comune di Ravello nell’ambito di «Benessere Giovani» che consentirà di mettere in campo, nei prossimi 24 mesi, attività che puntano al coinvolgimento dei giovani talenti in una interazione produttiva con il mondo della cultura e dell’arte nello spazio multifunzionale dell’Auditorium «Oscar Niemeyer».

Il progetto che prevede tre masterclass per il canto, il teatro e lo storytelling, oltre a laboratori per il turismo culturale, ad un corso di formazione professionale per tecnico del suono, attività di educazione e scouting per l’imprenditorialità e la cultura, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma a Napoli lunedì 17 dicembre 2018 (ore 12) presso la Fondazione Its Bact in via Diaz, 58.

All’incontro con la stampa parteciperanno i rappresentanti del partenariato di eccellenza composto da Comune di Ravello, Fondazione Ravello, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, Associazione Oscar Niemeyer e Fondazione Its Bact.