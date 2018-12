Ravello, al Comune ecco le bandiere a mezz’asta in onore di Megalizzi – FOTO

Bella iniziativa del Comune di Ravello. Sono, infatti, apparse bandiere a mezz’asta al Palazzo Tolla, sede istituzionale del Comune di Ravello, appunto, in onore del giornalista deceduto nell’attentato di Strasburgo, Antonio Megalizzi.

E’ stata, in realtà, la Presidenza del Consiglio a disporre nella giornata di oggi l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale in segno di lutto nel giorno delle esequie di Antonio Megalizzi. Fatto sta che è comunque emozionante e commovente vedere che anche il Comune di Ravello abbia deciso di attivarsi in tal senso.

I funerali si sono tenuti alle 14,30 a Trento, presso la Cattedrale.