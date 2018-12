Scene da film sul raccordo Salerno-Avellino: rapina ad un portavalori, conflitto a fuoco con la polizia – VIDEO

Scene che potevano essere tranquillamente utilizzate per un film d’azione quelle che si sono ritrovate davanti alcuni automobilisti sul raccordo Salerno-Avellino questa mattina. Alcuni criminali, infatti, hanno assalito un furgone portavalori nei pressi dello svincolo di Serino: questi erano armati di kalashnikov quando hanno bloccato il mezzo da rapinare.

Non ci ha messo molto la Polstrada ad intervenire e così è cominciata una sparatoria che si è conclusa con la fuga spericolata dei malviventi, i quali hanno rubato un’auto lì vicino, dopo aver fatto scendere una donna dal veicolo, e sono scappati contromano.

Le carreggiate, sia in direzione Salerno che in direzione Avellino, sono state subito bloccate. Sul posto è intervenuto anche il Procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo: un elicottero ha girato diverse ore per cercare i malviventi fuggiti.

Ancora non è dato sapersi se i rapinatori siano riusciti a portare a termine l’atto criminoso; alcuni parlano di rapina milionaria.