Ragazza di 24 anni morta in casa: «Il corpo sotto il tavolo rovesciato». Forse uccisa dal cognato poi suicida

Possibile caso di omicidio-suicidio ad Alessandria, dove una ragazza brasiliana di 24 anni è stata uccisa nella sua casa: il cadavere è stato trovato dal marito, che era rientrato precipitosamente nell’abitazione (in via Milano 127) dal lavoro dopo che non era riuscito a contattare la vittima al telefono.

Il corpo della giovane donna è stato trovato sotto un tavolo rovesciatoe rotto, probabilmente uccisa a botte dopo una lite furibonda: sul cadavere della vittima non ci sono ferite provocate da armi da taglio o da fuoco. Il marito della ragazza, un 26enne italiano ma nato in Brasile che lavora in un’azienda di materiali elettrici, è stato sentito a lungo dai carabinieri.

Ma la pista più seguita, almeno al momento è quella che a colpire a morte la ragazza brasiliana sia stato il fratello dell’uomo, un 22enne, che si sarebbe poi suicidato nel fiume Tanaro. Due testimoni avrebbero infatti visto il ragazzo, da alcune settimane ospite della coppia, buttarsi dal ponte Meier: il corpo tuttavia non è stato ancora trovato. I soccorritori hanno recuperato solo il suo giubbotto.

