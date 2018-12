PSG, pronti 50 milioni per Allan-il Napoli su Barella

Non lasciamoci ingannare, perché a volte succedono cose, anche sotto ai propri occhi, che sembrano impossibili: però accadono. E può essere un’idea, un sospiro o una vocina, la più “indecente” delle tentazioni, ma è lì, occultata nella penombra del mercato, che intanto si muove secondo il richiamo delle esigenze.

Non lasciamoci neanche incantare dalle interpretazioni più o meno libere e dai “segnali di fumo” di questo macro universo: mica va sempre come sospettiamo! E se per esempio, tanto per dirne una, al Psg avessero cominciato a pensare – e persino seriamente – ad Allan, non si può negare d’essere in prossimità d’un tormentone, che finirebbe per rendere rovente persino un gelido gennaio.

I fatti sono separati dalle opinioni ma qualcosa si sta muovendo, sotto traccia, attraverso contatti diretti: il club parigino è interessato ad Allan, perché in mezzo al campo manca qualcosa, soprattutto adesso che Adrien Rabiot deve vivere da separato in casa e le prime mosse inducono a sospettare che ci proietteremo in un mese infernale.

APPUNTAMENTO. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, è stato a Roma nei giorni scorsi, scortato da due amici, per parlare a nome e per conto del Psg con Cristiano Giuntoli ed eventualmente strappare la disponibilità a trattare per Allan: discorso fronteggiato immediatamente, con un «no» secco pur dinnanzi alla apertura a proposte indecenti. Il Napoli non si muove, non vacilla di fronte alla prospettiva che possano piovere dal cielo di Parigi una cinquantina di milioni di euro: resta serenamente aggrappato al proprio Progetto, però ha anche il dovere di guardarsi intorno.

BARELLA. Perché è chiaro che nessuno, nel calcio, è padrone del proprio destino, in alcune circostanze, né si può immaginare cosa possa scatenare ancora e ulteriormente il Psg: ecco perché Giuntoli ha già individuato l’omologo di Allan, e deve essere forte e possibilmente italiano e necessariamente giovane, per esempio Nicolò Barella (22 a febbraio) che domenica scorsa ha dato spettacolo con il Cagliari proprio contro il Napoli, e che nelle movenze, nel forcing, nel pressing, quasi nella postura ricorda proprio il mediano brasiliano. Si chiamano marcature preventive anche in sede di calcio mercato queste qua, e bisogna attuarle per non dover scoprire d’essere in un lago di rimpianti. La concorrenza è agguerrita: occhio all’Inter.

SVILUPPI. Bisognerà monitorare il mercato, sperando che i radar colgano sempre i momenti ma anche i luoghi giusti, come quello spicchio di Roma dove Gemelli, i suoi due partner e Giuntoli hanno avviato una amabile discussione intorno ad una ipotesi che per ora è stata rimbalzata via ma che chissà, in futuro, e poi neanche così lontano, possa tornare ad essere prepotentemente sostenuta da altro ancora. Altrimenti, si può sempre lanciare un’occhiata a Castel Volturno e vedere se qualcuno si è incatenato ai cancelli.

