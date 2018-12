Il Prof. Alberto Testa fondatore del Premio Positano sta scrivendo un libro

Il Professore Alberto Testa, direttore artistico e fondatore del Premio Positano “Leonida Massine” per l’arte della Danza nel 1969, compie 96 anni e sta scrivendo un libro, un diario di ben 500 pagine che racconta in ogni minimo dettaglio la sua avventura positanese che vorrebbe portare a conoscenza dell’intera cittadinanza di Positano. Noi di Positanonews, gli facciamo un grosso in bocca al lupo circa la scrittura del suo libro e della sua gloriosa avventura che sta portando avanti con onore e dedizione e gli ricordiamo che tutti i positanesi lo ricorderanno sempre con affetto.