Produce il Sant’Agnello ma va in bianco

La squadra costiera può recriminare per le occasioni avute contro la Palmese rimasta anche in dieci

Redazione – Nella gara interna contro la Palmese rimasta anche in dieci, il Sant’Agnello produce ma va in bianco e può recriminare per le occasioni avute.

I costieri macinano un buon quantitativo di gioco ma non producono quella rete che li avrebbe fatti vincere una partita dominata contro dei rossoneri che non sono quasi mai stati pericolosi, solo in un’occasione.

La gara non vede un primo tempo vivo come lo è stato il secondo nella quale la squadra di mister Serrapica si è fatta vede varie volte verso la porta difesa da Cibelli che in ben quattro occasioni, una nella prima frazione, ha visto la sfera sfiorare i legni da lui difesi.

Il pareggio visto al ‘Dei pini’ è il decimo conquistato in questa prima parte della stagione dalla squadra santanellese, e ne detiene il record del girone, ma non poteva essere così se si era ben sfruttata l’espulsione di Ricciolo al 18’ della ripresa.

La gara nella prima frazione non riserva grandi emozioni, solo una da parte dei biancazzurri quando la punizione battuta dalla sinistra da Piacente in area viene rifinita di testa da D’Alesio con la sfera ad incrociare che va larga di poco, ed una per i rossoneri con un cross quasi da fondo campo che non viene finalizzato per poco poiché gli avanti non ci arrivano per una spanna.

La ripresa è più vivace ed i santanellesi si vede che vogliono la vittoria a tutti i costi per il gioco profuso: palla a scendere di Mosca dalla tre quarti che rimbalza e va larga di un metro, Strianese ci prova dai 25 metri ma la sua finalizzazione sorvola di poco la traversa. Mentre c’è una buona e ficcante azione di Alfano sulla destra che supera due avversari e dal limite interno dell’aera e serve Ascione che dall’altezza del dischetto del rigore tira in mano al portiere.

Alla fine da recriminare e mangiare la mani anche per non aver saputo sfruttare l’uomo in più.

Ed ora c’è la sosta natalizia e poi si ritorna al lavoro.

CAMPIONATO ECCELLENZA 2018/19 – GIRONE B – 16^ GIORNATA

SANT’AGNELLO – PALMESE 0-0

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente, Veniero (25’st Esposito), D’Alesio, Di Donna, Liguori, Strianese, Mosca (35’st Nocerino), Ascione (30’st Fiorentino), Frullo (15’st Lauro).

Allen: Serrapica.

PALMESE: Cibelli, Di Palma (30’st Basile), Maresca, Coppola, Simonetti, Romano M, Adiletta, Ammaturo (40’st Russo), Farriciello (20’st Esposito Lauri), Carnicelli (15’st Romano U), Prevete (1’st Ricciolo).

Allen: Sanchez.

Arbitro: Vincenzo Piscopo di Frattamaggiore.

Assistenti: Alfredo Columbro (Ercolano) – Maria Grazia Iezza (Sala Consilina).

Espulso: 18’st Ricciolo (P).

Ammoniti: Veniero, Piacente e Mosca (SA); Simonetti, Coppola, Adiletta e Romano U (P).

Note: giornata nuvolosa, erba sintetica buona, gara giocata a porte chiuse.

