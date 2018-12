Primo anniversario del locale Passo duomo a Salerno in piazza Alfano1

Passo Duomo, una realtà che se pur giovane è già ben consolidata sia in sede a Salerno in piazza Alfano 1, sia virtualmente sulla pagina facebook Passo Duomo con i sui 1329 follower, sia con tutte le recensioni a cique stelle. Un’attività che ha mosso il suo primo passo il 7 dicembre 2017 e passo dopo passo ha compiuto il suo primo anniversario il 7 dicembre 2018. A questo evento già di per sè speciale, è stata data ampia rilevanza; la serata è stata allietata e movimentata non solo dalla

presenza di tantissimi giovani, non solo dalla musica jazz, non solo dall’artista Dario Giliberti, che durante la serata ha fatto un live painting a Francesco Capparrone, che ha istituito un servizio polifunzionale a Passo Duomo in un locale che è elegante, sobrio e con personale altamente qualificato e le cui sale sono idonee a qualunque festa o uso e proprio per incoraggiare questi giovani salernitani, che per amore profondo del proprio territorio, non hanno voluto, né vorrebbero abbandonare, come purtroppo sta facendo la stragrande maggioranza dei giovani, ma vogliono spendersi per esso è stata presente all’evento l’assessore alle politiche giovanili e all’innovazione , Maria Rita Giordano in rappresentanza dell’amministrazione comunale. La sua presenza oltre ad essere un grande incoraggiamento è foriera di augurio, di certezza , del messaggio “Noi siamo con voi giovani”, messaggio ancor più pregnante perchè dato dalla giovanissima assessore , che ha inaugurato anche il super capolavoro che il suo coetaneo Dario Giliberti ha realizzato sulla porta del locale, prospiciente il vicoletto, di fronte alla panetteria di Ciro Tranchino, un’opera bellissima, che i salernitani e i suoi visitatori potranno visionare; un’opera che veicola secondo la scrivente un grande messaggio: la preoccupazione dei giovani di oggi, raffigurata proprio in quest’opera, in cui un giovane si regge la fronte, ma la lettura dell’assessore Giordano è stata più ottimista e più profonda lei ci vede la riflessione personale in un momento di scoraggiamento o l’incertezza di chi si trova ad un bivio e in questo caso la nostra lettura coincide : restare o partire ? Sicuramente restare e seguire l’esempio dei giovani menzionati e ritrovarci tutti nei prossimi anniversarii di Passo Duomo.