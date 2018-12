Presidio Ospedaliero \"Dell\'Immacolata\" di Sapri: Santa Messa presieduta da Mons. Antonio De Luca per gli auguri natalizi agli ammalati,operatori sanitari e volontari ospedalieri.

Diocesi di Teggiano-Policastro. Infatti oggi 22 dicembre 2018 alle ore 17.00 presso la cappella del P.O. di Sapri si è vista anche la presenza del Nob. Cav. Attilio De Lisa attuale dipendente di ruolo dell’ASL Salerno con requisiti per mansioni superiori dal 2008 (+ sia dopo disposizioni centrali che partecipato nel corso di sei anni anche a corsi formativi obbligatori aziendali per la funzione in Direzione Sanitaria di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI con tanto di attestati centrali protocollati nel proprio fascicolo personale) e Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Presente anche la Pastorale Familiare e Vita della Diocesi di Teggiano-Policastro,Forania di Policastro/Camerota oltre al Cappellano don Pasquale Pellegrino insieme all’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri).

Al termine della Santa Messa il Vescovo De Luca ha visitato gli ammalati nei vari reparti e servizi di: Pediatria,Ostetricia-Ginecologia,Ortopedia-Traumatologia,Chirurgia Generale, Medicina Interna,Cardiologia,Rianimazione ed Emodialisi.

Infine dal Sottoscritto cattolico cristiano praticante arriva sia la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica che gli auguri di un Santo Natale 2018 (che sia per tutti pieno di Gioia,Pace e Serenità) e felice Anno Nuovo 2019 oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.