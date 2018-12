Ieri il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in tour a Napoli si è recata con almeno 20 persone a seguito nella storica pizzeria di Gino Sorbillo a Via Tribunali per un tuffo nelle tradizioni partenopee. Le misure di sicurezza sono state efficientissime, ha dichiarato Gino, tutto ha funzionato in maniera perfetta. Il Presidente ha molto apprezzato la veracità della mia pizzeria in Via Tribunali, prima di andar via mi ha regalato la Campanella Del Senato, davvero un oggetto di grandissima importanza che mai mi aspettavo di poter ricevere. Ci siamo ripromessi di rivederci presto. Con lei c’era anche la gentilissima figlia Ludovica che è stata molto cordiale ed impeccabile.

