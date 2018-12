 Presentazione del libro “Paese sul mare” di Mimmo della Monica  a Marina di Vietri

Domenica 9 dicembre 2018 alle ore 19,00 presso la Chiesa di S. ANTONIO in Marina di Vietri sul mare (SA) verrà presentato il libro “Paese sul mare” di Mimmo Della Monica. Storia, storie, i luoghi del cuore, la memoria. Mimmo Della Monica ci racconta il suo legame con la Marina.

Medico – pneumologo di Scuola Pavese, pubblicista, narratore e saggista ,Mimmo Della Monica è da sempre un attento osservatore della storia di Marina di Vietri sul mare,di cui ,da anni scrive per tramandare ai posteri la conoscenza ,la storia e la cultura di un “borgo marinaro”,assurto agli onori della cronaca ,per tanti accadimenti ,tragici,cinematografici ma soprattutto storici .Un amore intenso, vero, passionale, quello di Mimmo Della Monica, per Marina di Vietri, che si legge in ogni parola, in ogni frase, frammista al “dolore” di ricordi , di odori, di rumori che sono sulla pelle di Mimmo, e lo accompagna da anni, nel suo lavoro di medico, e nei suoi piccoli “capolavori “ editoriali .Il suo sguardo, ogni volta che ritorna a Marina di Vietri ,si fissa, verso l’orizzonte, e passeggiando sulla battigia, con la sua pipa ,Mimmo è come se volesse di nuovo riavvolgere un film , quello della sua vita, quella dei suoi amici marinesi che lo attendono per una pescata ,una grigliata, per i falo’ dell’Immacolata, ed allora i suoi occhi , azzurri come il mare di Vietri , diventano luci, perch’ l’Amore, quello vero fa anche e soprattutto emozionare..e Mimmo con i suoi libri , fa certamente emozionare …

La presentazione sarà moderata da Antonio Di Giovanni