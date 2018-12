Praiano. La SS 163 è stata chiusa ufficialmente dall’Anas, dopo la segnalazione dei Vigili del e come già anticipato oggi. Positanonews è sul posto h24 per gli aggiornamenti. In queste ore concitate è arrivata anche la Protezione Civile “Millennium” di Amalfi per la pubblica assistenza: le auto proseguono a loro rischio e pericolo sulla Statale Amalfitana, ma si attende l’installazione dei new jersey. Non transitano gli autobus della SITA per Amalfi e questa interruzione sta creando enormi disagi per i viaggiatori, specie per gli studenti.