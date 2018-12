Praiano, Costiera amalfitana . Continua la nostra telenovela sulla “strada della vergogna” . Anche a Santa Lucia, 13 dicembre 2019, la strada chiusa a Furore. Anas, Genio Civile, Comuni , non si sa niente, solo una “presa in giro” quotidiana con continui falsi allarmi di prossime aperture, alle quali aveva creduto anche la SITA, consapevole del disagio per gli studenti e pendolari da e per Amalfi con la conseguenza indiretta di un ultimo bus da Sorrento alle 15,30, voleva subito riattivare le corse.

La vergogna più grande è il silenzio delle istituzioni, non una parola , un comunicato ufficiale, un post su facebook, twitter, una fetente di mail che spieghi ai cittadini, guardate c’è questo intoppo o cose del genere. Ovviamente qui a Furore nessuno se ne importa molto di questo tratto, nei tratti di confine dove il territorio ricade in un comune che non ha il centro connurbato lungo la strada, come pure a Tordigliano di Vico Equense, dal lato della Penisola Sorrentina, per non essere tacciati di chissà cosa contro Furore e Ferraioli, la situazione è molto simile, però non cambia il risultato. Il silenzio è assordante..

Alla provocazione di Positanonews, che come sempre da 14 anni segue quotidianamente le traversie di questa nostra S.S. 163, sulla vergogna di questa strada chiusa per un masso, rimosso da giorni, a Furore, con disagi enormi per tutta la Costa d’ Amalfi, gli studenti penalizzati, lavoratori da Agerola che vengono con mezzi di fortuna, anche con un cavallo, pur di passare, finalmente qualcuno che dice qualcosa, l’ex sindaco , consigliere della provincia di Salerno e della Regione Campania, Salvatore Gagliano, ma di sindaci in carica nessuno parla, strada chiusa d’inverno per frana e d’estate bloccata per traffico, questa è la vita..