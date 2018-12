Praiano , Costiera amalfitana . L’ ANAS ha risposto positivamente alla nostra richiesta di spostamento del semaforo in località Praia come potete verificare dalla foto, scrivono i consiglieri del Movimento Cinque Stelle di Praiano. Un semaforo killer, quello messo dopo la frana a Furore, con la S.S. 163 chiusa sin per troppo tempo, ma da Positano ad Amalfi sono due i semafori, un altro si trova a Conca dei Marini oramai da un’eternità, la terra dei cachi o dei semafori la Divina? E quanto costa tenerli, oltre al disagio che provocano?