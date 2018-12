Praiano – Positano. L’Anas sbarra la strada per Amalfi con dei new jersey

Praiano – Positano. A seguito della caduta di una grossa pietra in località Praia, dopo un’iniziale chiusura a fasi alterne della statale, ora l’Anas sta sbarrando la strada con dei new jersey di cemento, interdendo completamente il transito veicolare. Nel frattempo si provvederà alla messa in sicurezza del costone per poter ripristinare al più presto la regolare circolazione.