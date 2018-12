Praiano, piazzale San Gennaro si trasformerà in area fitness: approvato il progetto

Praiano, Costiera Amalfitana. L’ampio spazio di piazzale San Gennaro, antistante all’omonima Chiesa, si trasformerà in area fitness. La giunta comunale di Praiano, con delibera dello scorso 6 dicembre, ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di un’area fitness all’aperto. Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune, prevede la realizzazione di un impianto sportivo attrezzato per fitness, con servizi di supporto per atleti e addetti, su 257 mq del piazzale. Tale opera, dall’importo complessivo di €199.500,00, sarebbe finanziato nell’ambito del bando “Sport e periferie” 2018, che con decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio (il 31 ottobre 2018) che mette a disposizione 10 milioni di euro come risorse per la realizzazione, rigenerazione, completamento e o adeguamento degli impianti sportivi e la diffusione di attrezzature sportive, su tutto il territorio nazionale.