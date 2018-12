Riceviamo e pubblichiamo . Praiano Natale povero senza festa per gli anziani e poca partecipazione, costa più di 23 mila euro. In Costiera amalfitana molti eventi ad Amalfi, a Ravello le eccellenze, Positano ha fatto una tensostruttura permanente e sperimentato uno spazio con la Piazza dei Racconti, Minori la tradizione, tutti qualcosa di interessante che ha avuto, più o meno partecipazione, un pò per tutti ci sono rilievi sui costi, dove interviene l’opposizione, ci sono i cittadini che sono scontenti chi per le luminarie chi per altro, come ogni anno, ma anche altri contenti e comunque risonanza mediatica, e , sempre , una festa degli anziani che è forse uno dei modi migliori per investire qualcosa, per loro e per i bambini, a Positano ha avuto successo quella con la Croce Rossa per esempio. A Praiano no , so che l’amministrazione di Giovanni Di Martino voleva fargli un regalo, ma non si sa nulla , vista la scarsa o nulla pubblicità, mentre i costi delle manifestazioni, a cura della Pelagos, con il Forum dei Giovani praticamente esautorato, sono rilevanti, rispetto a quanto fatto e pubblicizzato, più di 23 mila da una delibera, non sappiamo se ci sono altre delibere, come avviene in questi casi, ma ci basta.. I bambini troppo pochi come l’ultima manifestazione a Piazza San Gennaro sotto gli occhi di tutti, l’illuminazione e il coinvolgimento entusiastico dei giovani solo un ricordo, l’unica cosa bella il Presepe che però fa Michele Castellano Perchè nessuno ne parla? DELIBERA_DI_G.C.N.99-2018-spese-Tradizionatale (1)