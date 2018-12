Praiano, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 21: si parlerà anche del Bilancio

Il Comune di Praiano ha annunciato che è stato convocato in adunanza straordinaria il Consiglio Comunale, seduta di prima convocazione per il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 11.00 e seduta di seconda convocazione per il giorno 27 dicembre 2018 alle ore 9.00.

Questi gli argomenti da trattare:

1) Approvazione verbali seduta precedente.

2) Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020, art. 175 comma 5 / bis lettera e-bis).

Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 25.07.2018. Comunicazione al Consiglio.

3) Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020, art. 175 comma 5 / bis lettera e-bis).

Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 15.11.2018. Comunicazione al Consiglio.

4) Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020, art. 175 comma 4 Deliberazione di

Giunta Comunale n. 101 del 30.11.2018. Ratifica.

5) Circolare RGS n. 22 del 15.06.2018. Adeguamento schema di convenzione per il

servizio di tesoreria comunale approvata con deliberazione di C.C. n. 40 del

23.10.2017.

6) Atto costitutivo di azienda speciale consortile Cava – Costa d’Amalfi. Approvazione

modifiche. Ratifica verbale di Coordinamento Istituzionale del 12.12.2018.

7] Comunicazioni del Sindaco.