Praiano, Costiera amalfitana. Una bellissima notizia per la Costa d’ Amalfi .Benedetta Irace, 23 anni, laureata in Mediazione linguistica e culturale all’Università per Stranieri di Siena è stata selezionata tra i migliori neolaureati d’Italia e premiata alla Camera dei Deputati il 17 dicembre 2018 con l’assegnazione di una borsa di studio in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy – Tourism special edition da parte della fondazione Italia-Usa.

Inoltre, nel 2009 è risultata vincitrice del primo concorso letterario “I moti dell’anima” e nel 2014 al concorso “Titti la camera” è risultata al primo posto. Complimenti da Positanonews a Benedetta, e alla famiglia che la ha sostenuta. Ad Maiora!